Меморіальна дошка на Харківщині впала на дитину і вбила її
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Харківщині, у Краснограді загинув 6-річний хлопчик, на якого впала меморіальна дошка в парку, передає УНН з посиланням на обласне управління поліції.
Інцидент стався в середу 12 квітня, наразі проводиться розслідування, про це повідомили в обласному управлінні поліції.
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У парку де розташовані меморіальні дошки, гуляла мама із сином.
"Дитина підбігла до однієї з них і почала розхитувати. 1,5-метрова конструкція впала на хлопчика і причавила його. Під вагою монумента дитина загинула", - кажуть у поліції.
Справу розслідують за статтями про нещасний випадок і службову недбалість.