Мемориальная доска в Харьковской области упала на ребенка и убила его
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На Харьковщине, в Краснограде погиб 6-летний мальчик, на которого упала мемориальная доска в парке, передает УНН со ссылкой на областное управление милиции.
Инцидент произошел в среду 12 апреля, в настоящее время проводится расследование, об этом сообщили в областном управлении милиции.
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В парке где расположены мемориальные доски, гуляла мама с сыном.
"Ребенок подбежал к одной из них и начала расшатывать. 1,5-метровая конструкция упала на мальчика и придавила его. Под тяжестью монумента ребенок погиб", - говорят в полиции.
Дело расследуется по статьям о несчастном случае и служебной халатности.