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Медикам, які працюють в "гарячих точках", підвищили зарплату

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Медикам, які працюють в небезпечних умовах на прифронтових територіях та в зоні активних бойових дій, встановлено новий рівень зарплати, відповідний наказ оприлюднило Мінреінтеграції, пише УНН, з посиланням на МОЗ в Telegram.

Цитата

"Йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах в зоні бойових дій чи поблизу лінії фронту та надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу на цих територіях", - повідомляє МОЗ.

Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

  •  28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
  •  18 000 гривень – для медсестер та медбратів;
  •  9 000 гривень – для молодших медпрацівників.

На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:

  • 28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
  •  18 000 гривень – для медсестер та медбратів;
  •  9 000 гривень – для молодших медпрацівників.

"Це ще один крок до того, аби медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах з постійним ризиком для життя та здоров’я, були забезпечені гідною заробітною платою", - додає МОЗ в повідомленні.

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