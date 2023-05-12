Медикам, які працюють в "гарячих точках", підвищили зарплату
Київ • УНН
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"Йдеться про встановлення нового рівня зарплати для лікарів, фармацевтів, фахівців з реабілітації, медичних сестер та молодших медичних працівників, які працюють в небезпечних умовах в зоні бойових дій чи поблизу лінії фронту та надають спеціалізовану та екстрену медичну допомогу на цих територіях", - повідомляє МОЗ.
Зокрема, на територіях активних бойових дій, відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:
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- 28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
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- 18 000 гривень – для медсестер та медбратів;
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- 9 000 гривень – для молодших медпрацівників.
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На територіях можливих бойових дій (прифронтових територіях), відповідно до наказу Мінреінтеграції, встановлено заробітну плату на рівні не менше:
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- 28 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров'я;
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- 18 000 гривень – для медсестер та медбратів;
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- 9 000 гривень – для молодших медпрацівників.
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"Це ще один крок до того, аби медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах з постійним ризиком для життя та здоров’я, були забезпечені гідною заробітною платою", - додає МОЗ в повідомленні.
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