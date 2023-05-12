Медикам, работающим в "горячих точках", повысили зарплату

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Медикам, которые работают в опасных условиях на прифронтовых территориях и в зоне активных боевых действий, установлен новый уровень зарплаты, соответствующий приказ обнародовало Минреинтеграции, пишет УНН, со ссылкой на Минздрав в Telegram.

Цитата

"Речь идет об установлении нового уровня зарплаты для врачей, фармацевтов, специалистов по реабилитации, медицинских сестер и младших медицинских работников, работающих в опасных условиях в зоне боевых действий или вблизи линии фронта и оказывающих специализированную и экстренную медицинскую помощь на этих территориях", - сообщает Минздрав.

В частности, на территориях активных боевых действий, в соответствии с приказом Минреинтеграции, установлена заработная плата на уровне не менее:

  •  28 000 гривен – для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
  •  18 000 гривен – для медсестер и медбратьев;
  •  9 000 гривен – для младших медработников.

На территориях возможных боевых действий (прифронтовых территориях), в соответствии с приказом Минреинтеграции, установлена заработная плата на уровне не менее:

  • 28 000 гривен – для врачей, фармацевтов, профессионалов в области здравоохранения и профессионалов с высшим немедицинским образованием в области здравоохранения;
  •  18 000 гривен – для медсестер и медбратьев;
  •  9 000 гривен – для младших медработников.

"Это еще один шаг к тому, чтобы медики, которые выполняют свои обязанности в опасных условиях с постоянным риском для жизни и здоровья, были обеспечены достойной заработной платой", - добавляет Минздрав в сообщении.

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