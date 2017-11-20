Медеформа буде доопрацьована – Президент

"Була прийнята медична реформа, в яку мало хто вірив. І я думаю, що ми її доопрацюємо. І на сьогодні різко покращимо якість медичних послуг, які надаються українцям", - наголосив він.

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Як повідомляв УНН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про державні фінансові гарантії надання лікарських послуг та медичних засобів", поданий урядом.

Також нагадаємо, Рада дозволила Парубію підписати урядову версію медреформи.