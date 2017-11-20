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Медеформа буде доопрацьована – Президент

Медеформа буде доопрацьована – Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Медична реформа, яку ухвалила Верховна Рада, буде доопрацьована. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпра, передає УНН.

"Була прийнята медична реформа, в яку мало хто вірив. І я думаю, що ми її доопрацюємо. І на сьогодні різко покращимо якість медичних послуг, які надаються українцям", - наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко закликав Світовий банк допомогти із впровадженням медреформи

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про державні фінансові гарантії надання лікарських послуг та медичних засобів", поданий урядом.

Також нагадаємо, Рада дозволила Парубію підписати урядову версію медреформи.

Українські Національні Новини

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