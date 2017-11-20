Медеформа буде доопрацьована – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Медична реформа, яку ухвалила Верховна Рада, буде доопрацьована. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Дніпра, передає УНН.
"Була прийнята медична реформа, в яку мало хто вірив. І я думаю, що ми її доопрацюємо. І на сьогодні різко покращимо якість медичних послуг, які надаються українцям", - наголосив він.
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Як повідомляв УНН, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про державні фінансові гарантії надання лікарських послуг та медичних засобів", поданий урядом.
Також нагадаємо, Рада дозволила Парубію підписати урядову версію медреформи.