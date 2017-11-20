Медеформа будет доработана - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Медицинская реформа, котороя была принята Верховной Радой, будет доработана. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепр, передает УНН.
"Была принята медицинская реформа, в которую мало кто верил. И я думаю, что мы ее доработаем. На сегодня резко улучшим качество медицинских услуг, предоставляемых украинцам", - подчеркнул он.
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Как сообщал УНН, 19 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект "О государственных финансовые гарантии предоставления врачебных услуг и медицинских средств", поданный правительством.
Также напомним, Рада разрешила Парубию подписать правительственную версию медреформы.