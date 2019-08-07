Майже 700 осіб затримано імміграційними службами в США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Імміграційні служби США затримали в середу 680 осіб за звинуваченням у порушенні міграційного законодавства в штаті Міссісіпі на півдні країни. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.
За його даними, рейди стали найбільшими з 2008 року, коли за наказом колишнього президента-республіканця США Джорджа Буша — молодшого операція була проведена в штаті Айова. Всі затримані в Міссісіпі є вихідцями з Латинської Америки і працювали на харчових фабриках.
Очікується, що масштабна акція стане великим ударом по окремим компаніям і економіці штату в цілому. За словами офіційного представника Імміграційної і митної поліції США Брайана Кокса, “були видані ордери на обшук семи великих фабрик”, в числі яких Koch Foods, і Peco Foods Inc.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп оголосив, що з другої половина червня почнеться масова депортація мігрантів з США
Як зазначає агентство, рейди відбулися всього за кілька годин до приїзду президента США Дональда Трампа в Ель-Пасо, де 3 серпня 21-річний білий чоловік відкрив стрілянину в магазині Walmart на території торгового центру Cielo Vista в Ель-Пасо (штат Техас). Загинули 22 людини, в тому числі вісім мексиканців, більше 20 відвідувачів отримали поранення, нападника затримала поліція. Той, хто стріляв розмістив в інтернеті “маніфест” із закликами “не допустити вторгнення в Техас” мексиканських іммігрантів.
У ніч на неділю інша стрілянина також була відкрита в центрі Дейтона, штат Огайо, в результаті загинули дев’ять чоловік, поранення отримали 27. Стрілець був убитий на місці співробітниками поліції. Ще семеро людей отримали поранення вночі при стрільбі в одному з парків Чикаго (штат Іллінойс).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС України зробило заяву у зв’язку з серією масових вбивств у США