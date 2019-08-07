Почти 700 человек задержаны иммиграционными службами в США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Иммиграционные службы США задержали в среду 680 человек по обвинению в нарушении миграционного законодательства в штате Миссисипи на юге страны. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает УНН.
По его данным, рейды стали крупнейшими с 2008 года, когда по приказу бывшего президента-республиканца Джорджа Буша-младшего операция была проведена в штате Айова. Все задержанные в Миссисипи являются выходцами из Латинской Америки и работали на пищевых фабриках.
Ожидается, что масштабная акция станет большим ударом по отдельным компаниям и экономике штата в целом. По словам официального представителя Иммиграционной и таможенной полиции США Брайана Кокса, “были выданы ордера на обыск семи крупных фабрик”, в числе которых Koch Foods, и Peco Foods Inc.
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Как отмечает агентство, рейды прошли всего за несколько часов до приезда президента США Дональда Трампа в Эль-Пасо, где 3 августа 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападающего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете “манифест” с призывами “не допустить вторжения в Техас” мексиканских иммигрантов.
В ночь на воскресенье другая стрельба также была открыта в центре Дейтона, штат Огайо, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).
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