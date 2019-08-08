Польський суд відправив під арешт затриманих громадян Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Суд тимчасово заарештував 24 із 26 осіб, затриманих напередодні правоохоронцями перед торгово-розважальним центром у польському Кракові. Більшість із них не визнають своєї провини. Про це повідомила радіостанція RMF 24, передає УНН.
Так, у ході антитерористичної операції біля торгового центру у Кракові було затримано 26 осіб, молодшому з яких 19 років. За даними радіостанції, серед затриманих – два поляки і два чеченці з польським громадянством. Решта — чеченці і вірмени. Деякі з них перебувають у Польщі нелегально, деякі тимчасово.
В автомобілях затриманих поліцейські виявили пускові установки сльозогінного газу, сокири і мачете, значна кількість вогнепальної зброї і боєприпасів, бейсбольні біти, а також значна кількість кокаїну.
Суд арештував 24 осіб із 26-х. При цьому, суд не задовольнив двох клопотань прокуратури - через стан здоров'я та сімей підозрюваних. Зазначено, що після подання звинувачення в участі в організованій збройній групі, замаху на побиття, незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, а також зберіганні значної кількості наркотиків 25 осіб не визнають своєї провини. Стосовно деяких затриманих уже розпочато процедуру екстрадиції.
Раніше УНН повідомляв, що неподалік торгово-розважального центру у Кракові мало відбутися з’ясування взаємин за участі банди громадян Росії, в основному чеченської національності, із краківськими футбольними хуліганами.
Перед одним із торгово-розважальних центрів у Кракові поліція затримала 20 осіб — громадян Росії, вихідців з Кавказу.