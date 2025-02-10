Масований удар рф по Донеччині: кількість постраждалих зросла до 17

До 17 зросла кількість поранених внаслідок масованого удару рф по території Донецької області, передає УНН із посиланням на МВС.

Контекст

Учора, 9 лютого, ворог скинув на житловий сектор 10 авіабомб: 9 на Костянтинівку та 1 - на Краматорськ.

За даними МВС, у Краматорську росіяни вбили 52-річного чоловіка та поранили ще 12 мирних людей. У Костянтинівці травмовано 5 людей.

"Наразі задокументовано понад 100 руйнувань, з них 69 багатоквартирних і 47 приватних будинків, об’єкти інфраструктури, 76 гаражів, понад 25 цивільних автомобілів", - зазначено у повідомленні.

росіяни вночі скинули 500-кілограмову авіабомбу на Краматорськ: є загиблий і 7 поранених, показали наслідки