Масований удар рф по Донеччині: кількість постраждалих зросла до 17
Київ • УНН
Внаслідок авіаударів по Краматорську та Костянтинівці постраждало 17 людей, один загиблий. Зафіксовано понад 100 руйнувань житлових будинків, пошкоджено інфраструктуру та 25 автомобілів.
До 17 зросла кількість поранених внаслідок масованого удару рф по території Донецької області, передає УНН із посиланням на МВС.
Контекст
Учора, 9 лютого, ворог скинув на житловий сектор 10 авіабомб: 9 на Костянтинівку та 1 - на Краматорськ.
За даними МВС, у Краматорську росіяни вбили 52-річного чоловіка та поранили ще 12 мирних людей. У Костянтинівці травмовано 5 людей.
"Наразі задокументовано понад 100 руйнувань, з них 69 багатоквартирних і 47 приватних будинків, об’єкти інфраструктури, 76 гаражів, понад 25 цивільних автомобілів", - зазначено у повідомленні.
росіяни вночі скинули 500-кілограмову авіабомбу на Краматорськ: є загиблий і 7 поранених, показали наслідки10.02.25, 11:19 • 29493 перегляди