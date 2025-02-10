Масований удар рф по Донеччині: кількість постраждалих зросла до 17

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15 березня, 19:03 • 143129 перегляди

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 147752 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 123231 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109376 перегляди

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Внаслідок авіаударів по Краматорську та Костянтинівці постраждало 17 людей, один загиблий. Зафіксовано понад 100 руйнувань житлових будинків, пошкоджено інфраструктуру та 25 автомобілів.

До 17 зросла кількість поранених внаслідок масованого удару рф по території Донецької області, передає УНН із посиланням на МВС.

Контекст

Учора, 9 лютого, ворог скинув на житловий сектор 10 авіабомб: 9 на Костянтинівку та 1 - на Краматорськ.

За даними МВС, у Краматорську росіяни вбили 52-річного чоловіка та поранили ще 12 мирних людей. У Костянтинівці травмовано 5 людей.

"Наразі задокументовано понад 100 руйнувань, з них 69 багатоквартирних і 47 приватних будинків, об’єкти інфраструктури, 76 гаражів, понад 25 цивільних автомобілів", - зазначено у повідомленні.

росіяни вночі скинули 500-кілограмову авіабомбу на Краматорськ: є загиблий і 7 поранених, показали наслідки10.02.25, 11:19 • 29493 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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