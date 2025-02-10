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росіяни вночі скинули 500-кілограмову авіабомбу на Краматорськ: є загиблий і 7 поранених, показали наслідки

Київ • УНН

 • 29493 перегляди

Російські окупанти завдали авіаудару по житловому сектору Краматорська, зруйнувавши приватний будинок. Внаслідок атаки загинув один чоловік, семеро поранені, пошкоджено 7 будинків та 2 автомобілі.

Російські війська вночі завдали авіаудар по житловому сектору Краматорська Донецької області, загинув один чоловік, семеро людей поранені, є руйнування, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.

Деталі

Окупанти, як вказано, атакували житловий сектор Краматорська сьогодні вночі, завдавши авіаудар.

"На Краматорськ росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу", - повідомили деталі у ГУНП у Донецькій області.

"Зруйновано приватний будинок, рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Ще 7 людей отримали поранення", - зазначили у ДСНС.

Від удару зайнявся автомобіль: вогнеборці оперативно загасили пожежу. Загалом пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, амбулаторія, цивільні автомобілі.

Під час розбору завалів надзвичайники розібрали 1 тонну будівельних конструкцій.

За даними ГУНП у Донецькій області, в цілому за добу у регіоні через ворожі обстріли один загиблий і 12 поранених. Протягом доби війська рф завдали 3 403 удари по лінії фронту та житловому сектору. Атак зазнали 4 населених пункти: міста Костянтинівка, Краматорськ, Святогірськ, село Гульове. Пошкоджено 82 цивільних об’єкти, з них 42 житлових будинки.

По Костянтинівці, як вказано, ворог завдав 11 ударів, з них 9 - бомбами "ФАБ-500" і "ФАБ-250". Поранено 5 мирних жителів, руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і 6 приватних будинків, готель, гаражний кооператив (76 гаражів), 22 цивільних авто, 7 ліній електропередачі, газопровід.

Окрім того, встановлено, що 8 лютого внаслідок влучання російської бомби пошкоджено 6 приватних будинків в Сергіївці, Удачненської громади.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kramatorskКраматорськ

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