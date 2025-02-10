россияне ночью сбросили 500-килограммовую авиабомбу на Краматорск: есть погибший и 7 раненых, показали последствия
Киев • УНН
Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилому сектору Краматорска, разрушив частный дом. В результате атаки погиб один человек, семеро ранены, повреждены 7 домов и 2 автомобиля.
Российские войска ночью нанесли авиаудар по жилому сектору Краматорска Донецкой области, погиб один человек, семь человек ранены, есть разрушения, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Детали
Оккупанты, как указано, атаковали жилой сектор Краматорска сегодня ночью, нанеся авиаудар.
"На Краматорск россияне сбросили 500-килограммовую авиабомбу", - сообщили детали в ГУНП в Донецкой области.
"Разрушен частный дом, спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины. Еще 7 человек получили ранения", - отметили в ГСЧС.
От удара загорелся автомобиль: пожарные оперативно потушили пожар. В общем повреждены по меньшей мере 7 частных домов, амбулатория, гражданские автомобили.
Во время разбора завалов чрезвычайники разобрали 1 тонну строительных конструкций.
По данным ГУНП в Донецкой области, в целом за сутки в регионе из-за вражеских обстрелов один погибший и 12 раненых. В течение суток войска рф нанесли 3 403 удара по линии фронта и жилому сектору. Атакам подверглись 4 населенных пункта: города Константиновка, Краматорск, Святогорск, село Гулевое. Повреждены 82 гражданских объекта, из них 42 жилых дома.
По Константиновке, как указано, враг нанес 11 ударов, из них 9 - бомбами "ФАБ-500" и "ФАБ-250". Ранены 5 мирных жителей, разрушениям подверглись 13 многоквартирных и 6 частных домов, гостиница, гаражный кооператив (76 гаражей), 22 гражданских авто, 7 линий электропередачи, газопровод.
Кроме того, установлено, что 8 февраля в результате попадания российской бомбы повреждены 6 частных домов в Сергеевке, Удачненской громады.