Массированный удар рф по Донецкой области: количество пострадавших возросло до 17
Киев • УНН
В результате авиаударов по Краматорску и Константиновке пострадали 17 человек, один погибший. Зафиксировано более 100 разрушений жилых домов, повреждена инфраструктура и 25 автомобилей.
До 17 возросло количество раненых в результате массированного удара рф по территории Донецкой области, передает УНН со ссылкой на МВД.
Контекст
Вчера, 9 февраля, враг сбросил на жилой сектор 10 авиабомб: 9 на Константиновку и 1 - на Краматорск.
По данным МВД, в Краматорске россияне убили 52-летнего мужчину и ранили еще 12 мирных людей. В Константиновке травмированы 5 человек.
"Сейчас задокументировано более 100 разрушений, из них 69 многоквартирных и 47 частных домов, объекты инфраструктуры, 76 гаражей, более 25 гражданских автомобилей", - говорится в сообщении.
россияне ночью сбросили 500-килограммовую авиабомбу на Краматорск: есть погибший и 7 раненых, показали последствия10.02.25, 11:19 • 19552 просмотра