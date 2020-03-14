Масова бійка: у матчі Кубку Лібертадорес арбітр вилучив вісьмох футболістів

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У 2-му турі групового етапу Кубка Лібертадорес (аналог європейської Ліги чемпіонів в Південній Америці) "Греміо" – "Інтернасьонал" відбулися масові сутички футболістів, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Поєдинок завершився нульовою нічиєю, а сутичка між гравцями переросла в конфлікт та бійку — гравці пробували звалити один одного на газон, а також завдавали удари ногами та руками.

У підсумку рефері продемонстрував червоні картки Лусіано, Пепе, Олівейру Сілві та Міранді у складі “Греміо” і Еденілсону, Мойсесу, Куесті та Пракседесу з “Інтернасьоналя”.

Примітно, що обидва клуби представляють бразильське місто Порту-Алегрі, тому протистояння відзначається принциповістю і є одним із головних дербі країни.

Додамо, що команди виграли перші тури групи Е та лідирують в квартеті, здобув по 4 бали.

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