"Марсель"-"Шахтар": де дивитися матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, хто фаворит букмекерів
Київ • УНН
Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Марселем" і "Шахтарем" відбудеться на стадіоні "Велодром" у Марселі, букмекери віддають перевагу французькій команді.
Сьогодні, 22 лютого, відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 2023/24, у якому "Шахтар" на виїзді зіграє з французьким "Марселем" пише УНН.
У першій грі, яка відбулася тиждень тому, 15 лютого, у Гамбурзі команди переможця не виявили, зігравши у нічию – 2:2.
"Марсель" вийшов вперед на 64-й хвилині після влучного удару П’єр-Емеріка Обамеянга. За чотири хвилини Микола Матвієнко рахунок зрівняв. На 90-й хвилині французи знову повели у рахунку завдяки голу Ілмана Ндіає. Але вже у доданий арбітром часом Егіналду влучним ударом головою приніс "Шахтарю" нічию.
Стадіон, суддівська бригада, трансляція
Гра-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться у Марселі на стадіоні "Велодром". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Його дасть головний арбітр матчу з Німеччини Тобіас Штілер.
Обслуговувати матч йому допомагатимуть співвітчизники: судді на лініях - Крістіан Гіттельманн і Марк Борш, четвертий суддя - Мартін Петерсен, арбітр VAR - Марко Фрітц.
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Ставки букмекерів
Фаворитом поєдинку букмекери вважають французьку команду. Ставки на перемогу "Марселя" приймаються з коефіцієнтом – 1,77, на перемогу "Шахтаря" - 4,70, на нічию – 4,00.
Також букмекери вважають, що "Марсель" має більше шансів на прохід до наступного раунду. Ставки на прохід французької команди приймаються з коефіцієнтом – 1,42, на прохід "Шахтаря" - 3,00.
Переможець гри свого суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи дізнається під час жеребкування, яке відбудеться у п’ятницю, 23 лютого.