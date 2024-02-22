"Марсель"-"Шахтер": где смотреть ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, кто фаворит букмекеров

Сегодня, 22 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2023/24, в котором "Шахтер" на выезде сыграет с французским "Марселем" пишет УНН.

В первой игре, которая состоялась неделю назад, 15 февраля, в Гамбурге команды победителя не выявили, сыграв в ничью - 2:2.

"Марсель" вышел вперед на 64-й минуте после точного удара Пьер-Эмерика Обамеянга. Через четыре минуты Николай Матвиенко счет сравнял. На 90-й минуте французы снова повели в счете благодаря голу Илмана Ндиайе. Но уже в добавленное арбитром время Эгиналду точным ударом головой принес "Шахтеру" ничью.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы состоится в Марселе на стадионе "Велодром". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Его даст главный арбитр матча из Германии Тобиас Штилер.

Обслуживать матч ему будут помогать соотечественники: судьи на линиях - Кристиан Гиттельманн и Марк Борш, четвертый судья - Мартин Петерсен, арбитр VAR - Марко Фритц.

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Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры считают французскую команду. Ставки на победу "Марселя" принимаются с коэффициентом - 1,77, на победу "Шахтера" - 4,70, на ничью - 4,00.

Также букмекеры считают, что "Марсель" имеет больше шансов на проход в следующий раунд. Ставки на проход французской команды принимаются с коэффициентом - 1,42, на проход "Шахтера" - 3,00.

Победитель игры своего соперника по 1/8 финала Лиги Европы узнает во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 23 февраля.