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"Manhattan city": забудовник показав роботи зі зведення унікального ЖК

"Manhattan city": забудовник показав роботи зі зведення унікального ЖК

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Продовжуються роботи по зведенню унікального ЖК “Manhattan city” у Шевченківському районі столиці. Забудовник ХК “Київміськбуд” показав, як відбуваються роботи, повідомляє УНН.

На сьогодні у будинку № 1 проходить монтаж радіаторів з 22 по 27 поверхи; монтаж вентиляторів — 37-38 поверхи; прокладка кабелів — 8-10 поверхи; пожежна герметизація стояків — 30-35 поверхи; влаштування фасаду; облаштування штукатурки; замонолічування технологічних отворів.

У будинку № 2 проходить: облаштування цегляної кладки на рівні 38-39 поверхів; влаштування цегляної кладки на рівні 40-го поверху; монтаж металопластикових вікон на 26-му пов.; монтаж стояків К1 — 1-й пов.; монтаж повітропроводів на 38 пов.; монтаж горизонтальних лотків — 27-й пов.; монтаж стояків з 30 по 35-й поверхи; влаштування штукатурки 26-й пов.; утеплення лоджій; замонолічування технологічних отворів 36-й пов.; влаштування цегляної кладки — 1-й пов.

У будинку № 3 проходить: влаштування цегляної кладки — з 32 по 36 пов.; монтаж системи К2 — 1-5 пов.; монтаж повітропроводів 21-й пов.; монтаж горизонтальних лотків з 6 по 9-й пов.; монтаж водопроводних стояків з 30 по 35 пов.; замонолічування технологічних отворів 30-33 пов.

У стилобатній частині, блок № 2.2.-2.3 проходить влаштування монолітних конструкцій.

“Manhattan city” — унікальний житловий комплекс, який зводиться на проспекті Перемоги, 11-Б. Він складається з трьох 36 поверхових башт з унікальний фасадом та системою освітлення, яка створює ілюзію руху. Башти об’єднанні на рівні п’ятого поверху в єдину прибудинкову територію площею більш ніж 6000 метрів, на якій будуть облаштовані декілька спортивних майданчиків, лаундж зони, власний парк. Із 1 по 5 поверх міститимуться 2-х поверховий спортивний клуб з басейном, дитячий кафетерій, центр розвитку дитини, бутіки, продовольчі магазини та багато інших торговельно-розважальних підприємств.

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