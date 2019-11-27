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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 26581 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105611 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 86736 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105217 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117182 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147044 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147747 просмотра

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"Manhattan city": застройщик показал работы по возведению уникального ЖК

"Manhattan city": застройщик показал работы по возведению уникального ЖК

Киев  •  УНН

 • 14645 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Продолжаются работы по возведению уникального ЖК “Manhattan city” в Шевченковском районе столицы. Застройщик ХК “Киевгорстрой” показал, как происходят работы, сообщает УНН.

На сегодня в доме № 1 проходит монтаж радиаторов с 22 по 27 этажи; монтаж вентиляторов — 37-38 этажи; прокладка кабелей — 8-10 этажи; пожарная герметизация стояков — 30-35 этажи; устройство фасада; обустройство штукатурки; замоноличивание технологических отверстий.

В доме № 2 проходит: обустройство кирпичной кладки на уровне 38-39 этажей; устройство кирпичной кладки на уровне 40-го этажа; монтаж металлопластиковых окон на 26-м эт.; монтаж стояков К1 — 1-й этаж; монтаж воздуховодов на 38 этаже; монтаж горизонтальных лотков — 27-й этаж; монтаж стояков с 30 по 35-й этажи; устройство штукатурки 26-й этаж.; утепление лоджий; замоноличивание технологических отверстий 36-й этаж; устройство кирпичной кладки — 1-й этаж.

В доме № 3 проходит: устройство кирпичной кладки — с 32 по 36 эт.; монтаж системы К2 — 1-5 эт.; монтаж воздуховодов 21-й эт.; монтаж горизонтальных лотков с 6 по 9-й эт.; монтаж водопроводных стояков с 30 по 35 эт.; замоноличивание технологических отверстий 30-33 эт.

В стилобатной части, блок № 2.2.-2.3 проходит устройство монолитных конструкций.

“Manhattan city” — уникальный жилой комплекс, строящийся на проспекте Победы, 11-Б. Он состоит из трех 36 этажных башен с уникальным фасадом и системой освещения, которая создает иллюзию движения. Башни объединении на уровне пятого этажа в единую придомовую территорию площадью более 6000 метров, на которой будут обустроены несколько спортивных площадок, лаундж зоны, собственный парк. С 1 по 5 этаж содержаться 2-х этажный спортивный клуб с бассейном, детский кафетерий, центр развития ребенка, бутики, продовольственные магазины и многие другие торгово-развлекательных предприятий.

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