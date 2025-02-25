Макрон назвав фактор, який, на його думку, не дозволить рф порушити мирну угоду
Київ • УНН
Макрон заявив, що порушення росією майбутньої мирної угоди призведе до конфлікту з усіма учасниками мирного процесу. Франція та європейські партнери готові надати безпекові гарантії та розмістити миротворців в Україні.
Якщо росія порушить майбутню угоду про мир, то вона буде в конфлікті з усіма учасниками мирного процесу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом, передає УНН.
Деталі
Якщо буде угода підписана Україною та рф, і якщо рф порушить цю угоду, тоді вона буде в конфлікті з усіма (країнами - ред.), залученими в мирний процес. В цьому різниця, це те, чого не було у 2014 році
Макрон наголосив, що мир не мусить означати припинення вогню без гарантій.
Макрон заявив, що мир для України "не повинен означати припинення вогню без гарантій"24.02.25, 23:02 • 26079 переглядiв
Ми також з президентом Зеленським обговорили деталі різних етапів перемовин й ми говорили про цю роботу з британськими партнерами, а саме, щоб розмістити миротворців в регіоні в рамках гарантій безпеки. Інші країни готові взяти в цьому участь й солідарність США, й готовність США брати в цьому участь є важливою. Дякую, президенте за готовність працювати з нами
Макрон зазначив, що обговорення з Трампом дають тверді гарантії й розуміння, що в них є спільне бачення щодо досягнення тривалого, стійкого миру для всіх.
Я хочу чітко сказати, що Європа віддана розбудові тривалого миру. Як європейці ми готові брати участь в цих безпекових гарантіях. Ми також дуже добре знаємо, що європейці мають робити більше для безпеки в Європі, для оборони, щоб більш рівномірно розподіляти тягар оборони, який несла на собі ваша держава стільки років. Європейці готові збільшити інвестиції та робити більше. Декілька лідерів підтвердили мені це перед нашою зустріччю
Трамп відмовився називати путіна диктатором24.02.25, 21:46 • 25506 переглядiв