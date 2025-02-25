Макрон назвав фактор, який, на його думку, не дозволить рф порушити мирну угоду

Якщо росія порушить майбутню угоду про мир, то вона буде в конфлікті з усіма учасниками мирного процесу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом, передає УНН.

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Якщо буде угода підписана Україною та рф, і якщо рф порушить цю угоду, тоді вона буде в конфлікті з усіма (країнами - ред.), залученими в мирний процес. В цьому різниця, це те, чого не було у 2014 році - сказав Макрон.

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Ми також з президентом Зеленським обговорили деталі різних етапів перемовин й ми говорили про цю роботу з британськими партнерами, а саме, щоб розмістити миротворців в регіоні в рамках гарантій безпеки. Інші країни готові взяти в цьому участь й солідарність США, й готовність США брати в цьому участь є важливою. Дякую, президенте за готовність працювати з нами - заявив Макрон.

Макрон зазначив, що обговорення з Трампом дають тверді гарантії й розуміння, що в них є спільне бачення щодо досягнення тривалого, стійкого миру для всіх.

Я хочу чітко сказати, що Європа віддана розбудові тривалого миру. Як європейці ми готові брати участь в цих безпекових гарантіях. Ми також дуже добре знаємо, що європейці мають робити більше для безпеки в Європі, для оборони, щоб більш рівномірно розподіляти тягар оборони, який несла на собі ваша держава стільки років. Європейці готові збільшити інвестиції та робити більше. Декілька лідерів підтвердили мені це перед нашою зустріччю - розповів Макрон.

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