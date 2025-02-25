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15 березня, 19:03 • 120096 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180706 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145561 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137433 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116602 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107515 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102877 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140341 перегляди

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14 березня, 19:57 • 133924 перегляди

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Макрон назвав фактор, який, на його думку, не дозволить рф порушити мирну угоду

Макрон назвав фактор, який, на його думку, не дозволить рф порушити мирну угоду

Київ • УНН

 • 32044 перегляди

Макрон заявив, що порушення росією майбутньої мирної угоди призведе до конфлікту з усіма учасниками мирного процесу. Франція та європейські партнери готові надати безпекові гарантії та розмістити миротворців в Україні.

Якщо росія порушить майбутню угоду про мир, то вона буде в конфлікті з усіма учасниками мирного процесу. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом, передає УНН.

Деталі

Якщо буде угода підписана Україною та рф, і якщо рф порушить цю угоду, тоді вона буде в конфлікті з усіма (країнами - ред.), залученими в мирний процес. В цьому різниця, це те, чого не було у 2014 році

-  сказав Макрон.

Макрон наголосив, що мир не мусить означати припинення вогню без гарантій.

Макрон заявив, що мир для України "не повинен означати припинення вогню без гарантій"24.02.25, 23:02 • 26079 переглядiв

Ми також з президентом Зеленським обговорили деталі різних етапів перемовин й ми говорили про цю роботу з британськими партнерами, а саме, щоб розмістити миротворців в регіоні в рамках гарантій безпеки. Інші країни готові взяти в цьому участь й солідарність США, й готовність США брати в цьому участь є важливою. Дякую, президенте за готовність працювати з нами

-  заявив Макрон.

Макрон зазначив, що обговорення з Трампом дають тверді гарантії й розуміння, що в них є спільне бачення щодо досягнення тривалого, стійкого миру для всіх.

Я хочу чітко сказати, що Європа віддана розбудові тривалого миру. Як європейці ми готові брати участь в цих безпекових гарантіях. Ми також дуже добре знаємо, що європейці мають робити більше для безпеки в Європі, для оборони, щоб більш рівномірно розподіляти тягар оборони, який несла на собі ваша держава стільки років. Європейці готові збільшити інвестиції та робити більше. Декілька лідерів підтвердили мені це перед нашою зустріччю

- розповів Макрон.

Трамп відмовився називати путіна диктатором24.02.25, 21:46 • 25506 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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