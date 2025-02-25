Макрон назвал фактор, который, по его мнению, не позволит рф нарушить мирное соглашение
Киев • УНН
Макрон заявил, что нарушение россией будущего мирного соглашения приведет к конфликту со всеми участниками мирного процесса. Франция и европейские партнеры готовы предоставить гарантии безопасности и разместить миротворцев в Украине.
Если россия нарушит будущее соглашение о мире, то она будет в конфликте со всеми участниками мирного процесса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, передает УНН.
Детали
Если будет соглашение подписано Украиной и рф, и если рф нарушит это соглашение, тогда она будет в конфликте со всеми (странами - ред.), вовлеченными в мирный процесс. В этом разница, это то, чего не было в 2014 году
Макрон подчеркнул, что мир не должен означать прекращение огня без гарантий.
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Мы также с президентом Зеленским обсудили детали различных этапов переговоров и мы говорили об этой работе с британскими партнерами, а именно, чтобы разместить миротворцев в регионе в рамках гарантий безопасности. Другие страны готовы принять в этом участие и солидарность США, и готовность США принимать в этом участие является важной. Спасибо, президент за готовность работать с нами
Макрон отметил, что обсуждения с Трампом дают твердые гарантии и понимание, что у них есть общее видение по достижению длительного, устойчивого мира для всех.
Я хочу четко сказать, что Европа привержена развитию длительного мира. Как европейцы мы готовы участвовать в этих гарантиях безопасности. Мы также очень хорошо знаем, что европейцы должны делать больше для безопасности в Европе, для обороны, чтобы более равномерно распределять бремя обороны, которое несло на себе ваше государство столько лет. Европейцы готовы увеличить инвестиции и делать больше. Несколько лидеров подтвердили мне это перед нашей встречей
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