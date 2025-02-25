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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 71791 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 80426 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 87027 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

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Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 93475 просмотра

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24 февраля, 15:38 • 93851 просмотра

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Макрон назвал фактор, который, по его мнению, не позволит рф нарушить мирное соглашение

Макрон назвал фактор, который, по его мнению, не позволит рф нарушить мирное соглашение

Киев  •  УНН

 • 5394 просмотра

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Макрон заявил, что нарушение россией будущего мирного соглашения приведет к конфликту со всеми участниками мирного процесса. Франция и европейские партнеры готовы предоставить гарантии безопасности и разместить миротворцев в Украине.

Если россия нарушит будущее соглашение о мире, то она будет в конфликте со всеми участниками мирного процесса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, передает УНН.

Детали

Если будет соглашение подписано Украиной и рф, и если рф нарушит это соглашение, тогда она будет в конфликте со всеми (странами - ред.), вовлеченными в мирный процесс. В этом разница, это то, чего не было в 2014 году

-  сказал Макрон.

Макрон подчеркнул, что мир не должен означать прекращение огня без гарантий.

Макрон заявил, что мир для Украины «не должен означать прекращение огня без гарантий»24.02.25, 23:02 • 10638 просмотров

Мы также с президентом Зеленским обсудили детали различных этапов переговоров и мы говорили об этой работе с британскими партнерами, а именно, чтобы разместить миротворцев в регионе в рамках гарантий безопасности. Другие страны готовы принять в этом участие и солидарность США, и готовность США принимать в этом участие является важной. Спасибо, президент за готовность работать с нами

-  заявил Макрон.

Макрон отметил, что обсуждения с Трампом дают твердые гарантии и понимание, что у них есть общее видение по достижению длительного, устойчивого мира для всех.

Я хочу четко сказать, что Европа привержена развитию длительного мира. Как европейцы мы готовы участвовать в этих гарантиях безопасности. Мы также очень хорошо знаем, что европейцы должны делать больше для безопасности в Европе, для обороны, чтобы более равномерно распределять бремя обороны, которое несло на себе ваше государство столько лет. Европейцы готовы увеличить инвестиции и делать больше. Несколько лидеров подтвердили мне это перед нашей встречей

- рассказал Макрон.

Трамп отказался называть путина диктатором диктатором24.02.25, 21:46 • 13206 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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