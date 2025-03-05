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"Майже всі пряники й жодного батога": Трамп зробив 5 кроків на користь росії за останні два тижні - Axios

Київ • УНН

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Політичний оглядач Axios проаналізував останні рішення Трампа, які відповідають інтересам путіна. Серед них - призупинення військової допомоги Україні, послаблення санкцій та кіберперемир'я з росією.

"Майже всі пряники й жодного батога": Трамп зробив 5 кроків на користь росії за останні два тижні - Axios

Рішення президента США Дональда Трампа призупинити всю військову допомогу Україні є останнім у серії кроків з "особистого списку бажань" російського диктатора володимира путіна. Про це у своїй статті пише політичний оглядач Axios Дейв Лоулер, повідомляє УНН.

Деталі

На його думку, тільки за останні два тижні Трамп зробив щонайменше п’ять кроків на користь москви.

  1. Білий дім звернувся до Міністерства фінансів і Держдепартаменту з проханням визначити санкції проти росії, які можна було б послабити в рамках процесу поліпшення відносин.
    1. Міністр оборони США Піт Гегсет наказав Кіберкомандуванню країни призупинити наступальні кібер- та інформаційні операції проти росії.
      1. Трамп закликав провести вибори в Україні, і він і його союзники припустили, що Зеленському, можливо, доведеться піти з посади.
        1. США разом з росією та 16 іншими переважно авторитарними країнами проголосували проти резолюції ООН, яка засудила «агресію» рф в Україні.
          1. Призупинення поставок зброї Україні, які адміністрація Трампа вже різко сповільнила.

            На думку автора, тривале послаблення санкцій проти рф, "кіберперемир'я" та міжнародна реінтеграція можуть дати Трампу важелі впливу на путіна, особливо в той час, коли він намагається переконати його укласти мир.

            "Медовий місяць" може виявитися недовгим, тим більше, що Трамп сам визнав, що може помилятися, вважаючи, що путін справді хоче мирної угоди

            - пише Лоулер.

            Водночас, за його словами, поки що Трамп запропонував Путіну "майже всі пряники й жодного батога" - на відміну від Зеленського.

            "Частково це відображає те, що Трамп віддає перевагу відносинам між наддержавами у світі, яким керує жорстка сила", - резюмує автор.

            Нагадаємо

            За інформацією Bloomberg, Трамп звернувся до путіна з проханням допомогти у спілкуванні з Іраном щодо ядерної програми. росія підтвердила готовність сприяти переговорам між Вашингтоном та Тегераном.

            США чекають від України приватного звернення до Трампа замість публічних заяв - Венс05.03.25, 01:50 • 31426 переглядiв

            Вадим Хлюдзинський

            Вадим Хлюдзинський

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