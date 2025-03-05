"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios
Киев • УНН
Политический обозреватель Axios проанализировал последние решения Трампа, которые соответствуют интересам путина. Среди них - приостановка военной помощи Украине, ослабление санкций и киберперемирие с россией.
Решение президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине является последним в серии шагов из "личного списка желаний" российского диктатора владимира путина. Об этом в своей статье пишет политический обозреватель Axios Дейв Лоулер, сообщает УНН.
Детали
По его мнению, только за последние две недели Трамп сделал как минимум пять шагов в пользу москвы.
- Белый дом обратился в Министерство финансов и Госдепартамент с просьбой определить санкции против россии, которые можно было бы ослабить в рамках процесса улучшения отношений.
- Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию страны приостановить наступательные кибер- и информационные операции против россии.
- Трамп призвал провести выборы в Украине, и он и его союзники предположили, что Зеленскому, возможно, придется уйти с поста.
- США вместе с россией и 16 другими преимущественно авторитарными странами проголосовали против резолюции ООН, которая осудила «агрессию» рф в Украине.
- Приостановление поставок оружия Украине, которые администрация Трампа уже резко замедлила.
По мнению автора, длительное ослабление санкций против рф, "киберперемирие" и международная реинтеграция могут дать Трампу рычаги влияния на путина, особенно в то время, когда он пытается убедить его заключить мир.
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В то же время, по его словам, пока что Трамп предложил путину "почти все пряники и ни одного кнута" - в отличие от Зеленского.
"Частично это отражает то, что Трамп предпочитает отношения между сверхдержавами в мире, которым управляет жесткая сила", - резюмирует автор.
Напомним
По информации Bloomberg, Трамп обратился к путину с просьбой помочь в общении с Ираном по поводу ядерной программы. россия подтвердила готовность содействовать переговорам между Вашингтоном и Тегераном.
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