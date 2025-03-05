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"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

Киев • УНН

 • 103474 просмотра

Политический обозреватель Axios проанализировал последние решения Трампа, которые соответствуют интересам путина. Среди них - приостановка военной помощи Украине, ослабление санкций и киберперемирие с россией.

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

Решение президента США Дональда Трампа приостановить всю военную помощь Украине является последним в серии шагов из "личного списка желаний" российского диктатора владимира путина. Об этом в своей статье пишет политический обозреватель Axios Дейв Лоулер, сообщает УНН.

Детали

По его мнению, только за последние две недели Трамп сделал как минимум пять шагов в пользу москвы.

  1. Белый дом обратился в Министерство финансов и Госдепартамент с просьбой определить санкции против россии, которые можно было бы ослабить в рамках процесса улучшения отношений.
    1. Министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию страны приостановить наступательные кибер- и информационные операции против россии.
      1. Трамп призвал провести выборы в Украине, и он и его союзники предположили, что Зеленскому, возможно, придется уйти с поста.
        1. США вместе с россией и 16 другими преимущественно авторитарными странами проголосовали против резолюции ООН, которая осудила «агрессию» рф в Украине.
          1. Приостановление поставок оружия Украине, которые администрация Трампа уже резко замедлила.

            По мнению автора, длительное ослабление санкций против рф, "киберперемирие" и международная реинтеграция могут дать Трампу рычаги влияния на путина, особенно в то время, когда он пытается убедить его заключить мир.

            "Медовый месяц" может оказаться недолгим, тем более, что Трамп сам признал, что может ошибаться, полагая, что путин действительно хочет мирного соглашения

            - пишет Лоулер.

            В то же время, по его словам, пока что Трамп предложил путину "почти все пряники и ни одного кнута" - в отличие от Зеленского.

            "Частично это отражает то, что Трамп предпочитает отношения между сверхдержавами в мире, которым управляет жесткая сила", - резюмирует автор.

            Напомним

            По информации Bloomberg, Трамп обратился к путину с просьбой помочь в общении с Ираном по поводу ядерной программы. россия подтвердила готовность содействовать переговорам между Вашингтоном и Тегераном.

            США ожидают от Украины частного обращения к Трампу вместо публичных заяв - Вэнс05.03.25, 01:50 • 31423 просмотра

            Вадим Хлюдзинский

            Вадим Хлюдзинский

            Войнаполитика
            Белый дом
            Дональд Трамп
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