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Ґардіан

Майже 40 боїв на Покровському напрямку, також ворог тисне на низку містечок, зокрема Новохатське і Запоріжжя - Генштаб

Київ • УНН

 • 698 перегляди

За добу на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. На Покровському напрямку зафіксовано 38 атак, окупанти також тиснуть на Запоріжжя та Темирівку.

Майже 40 боїв на Покровському напрямку, також ворог тисне на низку містечок, зокрема Новохатське і Запоріжжя - Генштаб

Агресор десятки разів атакував українські позиції на низці напрямків фронту. Водночас на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Оперативна інформація станом вдень 03.08.2025 щодо російського вторгнення.

Станом на 16:00 було відомо, що від початку доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень.

Українські оборонці зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують його плани.

Від російських артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти: Яструбщина, Велика Писарівка, Сорокине, Старикове, Бруски, Біла Береза, Хлібороб, Покровка, Бабине, Товстодубове, Бачівськ, Прогрес, Стара Гута Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках 

Українські оборонці відбили сім атак росіян, ще три бойові зіткнення тривають. Противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 143 артилерійських обстріли, зокрема п’ять – із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні противник тричі атакував позиції наших військ у районах Вовчанська, Фиголівки та Красного Першого на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили сім ворожих штурмів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Агресор 13 разів атакував позиції наших військ  — поблизу Карпівки, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку

Українські оборонці відбили одну ворожу атаку, ще три спроби противника просунутись поблизу Григорівки, Серебрянки та Сіверська тривають дотепер.

На Краматорському напрямку

Було відбито чотири атаки противника поблизу Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку

Ворог дев’ять разів атакував позиції наших військ у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки.

На Покровському напрямку

Відбулося 38 бойових зіткнень у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

Окупанти 14 разів намагалися прорватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне на Новопавлівському напрямку.

Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках

Від початку доби на цих напрямках бойових зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Херсон, Новоандріївка та Львове.Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу.

Ігор Тележніков

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