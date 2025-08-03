Почти 40 боев на Покровском направлении, также враг давит на ряд городков, в частности Новохатское и Запорожье - Генштаб

Агрессор десятки раз атаковал украинские позиции на ряде направлений фронта. В то же время на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях с начала суток боевых столкновений не происходило.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оперативная информация по состоянию на день 03.08.2025 относительно российского вторжения.

По состоянию на 16:00 было известно, что с начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений.

Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают его планы.

От российских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали населенные пункты: Ястребщина, Великая Писаревка, Сорокино, Стариково, Бруски, Белая Береза, Хлебороб, Покровка, Бабино, Толстодубово, Бачевск, Прогресс, Старая Гута Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях

Украинские защитники отбили семь атак россиян, еще три боевых столкновения продолжаются. Противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 143 артиллерийских обстрела, в том числе пять – из реактивной системы залпового огня.

Сегодня противник трижды атаковал позиции наших войск в районах Волчанска, Фиголевки и Красного Первого на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении

Силы обороны отбили семь вражеских штурмов в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении

Агрессор 13 раз атаковал позиции наших войск — вблизи Карповки, Торского, Григоровки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголового. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении

Украинские защитники отбили одну вражескую атаку, еще три попытки противника продвинуться вблизи Григоровки, Серебрянки и Северска продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении

Было отбито четыре атаки противника вблизи Марково и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении

Враг девять раз атаковал позиции наших войск в районах Русиного Яра, Щербиновки, Катериновки.

На Покровском направлении

Произошло 38 боевых столкновений в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоекономическое, Миролюбовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

Оккупанты 14 раз пытались прорваться в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малеевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное на Новопавловском направлении.

До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях

С начала суток на этих направлениях боевых столкновений не происходило. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Херсон, Новоандреевка и Львово. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу.