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Майже 160 боєзіткнень за добу - у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 212 перегляди

На фронті за добу відбулося 159 боєзіткнень. росія застосувала 6743 дрони-камікадзе та здійснила 2098 обстрілів.

Майже 160 боєзіткнень за добу - у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Протягом доби 23 жовтня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 67 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб.

Крім того, залучив для ураження 6743 дрони-камікадзе та здійснив 2098 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували шість КАБ, здійснили 40 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Охрімівка, Рибалчине та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Подолів та Радьківки.

Три спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Колодязів, Зарічного та Закітного.

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На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука, Пискунівка та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Дружківки, Новоселівки, Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького та Вільного.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Добропілля, Святогорівка, Чернігівка, Мирне, Гуліве, Сергіївка, Молодецьке, Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 43 окупанти, 11 - поранено; знищено дев’ять одиниць автомобільної техніки, засіб РЕБ, три спеціальні засоби, ПУ БпЛА, склад майна та одне укриття. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, два спеціальні засоби, два пункти управління БпЛА та 68 укриттів противника. Знищено або подавлено 153 безпілотні літальні апарати різних типів

- розповіли військові.

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На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Мирного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих атак у бік населених пунктів Успішне, Різдвянка, Гірке та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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