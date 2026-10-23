Почти 160 боестолкновений за сутки — в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

В течение суток 23 октября на фронте произошло 159 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 67 авиационных ударов, сбросил 230 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 6743 дрона-камикадзе и осуществил 2098 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли два авиаудара, применили шесть КАБ, осуществили 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Охримовка, Рыбачье и Чугуновка.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Подолов и Радьковки.

Три попытки захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в направлении Колодезей, Заречного и Закитного.

Впервые в мире — украинские военные эвакуировали раненого с фронта с помощью воздушного дрона

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Пискуновка и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил. На Константиновском направлении Силы обороны отбили 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Дружковки, Новоселовки, Николаевки, Новопавловки, Торецкого и Вольного.

Четырнадцать атак враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Доброполье, Святогоровка, Черниговка, Мирное, Гулевое, Сергеевка, Молодецкое, Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 43 оккупанта, 11 — ранены; уничтожены девять единиц автомобильной техники, средство РЭБ, три специальных средства, пункт управления БПЛА, склад имущества и одно укрытие. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, два специальных средства, два пункта управления БПЛА и 68 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 153 беспилотных летательных аппарата различных типов — рассказали военные.

Starlink проверили вблизи фронта и в гражданском секторе: Зеленский сообщил о результатах

На Александровском направлении враг осуществил одну атаку в направлении Мирного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили десять вражеских атак в направлении населенных пунктов Успешное, Рождественка, Горькое и Егорьевка.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли одну попытку улучшить свое положение, атакуя в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.

Напомним

Украинские военные поразили объекты хранения и запуска дронов, склады и пункт управления рф в Донецкой, Запорожской областях и Крыму. Удары должны снизить способность российских войск атаковать Украину.

В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине