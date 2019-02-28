Мадуро: майже 90% венесуельців бачать діалог єдиним способом вирішити проблеми країни

"86% венесуельців хочуть, щоб наші проблеми вирішувалися через діалог, - цитує главу держави сайт радіостанції Union Radio. - 86% венесуельців підтримують діалог як спосіб зайнятися реальними проблемами Венесуели і хочуть, щоб їх вирішували самі венесуельці, без втручання будь-кого у світі".

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Венесуела в поточному році переживає гостру політичну кризу, після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд, оголосив себе виконуючим обов'язки президента.

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Гуайдо неодноразово заявляв, що опозиція не піде "на фальшивий діалог" з виконавчою владою.

Нагадаємо, в суботу представники венесуельської опозиції спробували ввезти в країну гуманітарну допомогу через кордони з Колумбією і Бразилією, які були закриті за рішенням влади. Розгорнуті в районі прикордонних переходів підрозділи Нацгвардії і поліції не пустили вантажі в країну. В ході розпочатих заворушень постраждали майже 300 людей, в тому числі десятки громадян Колумбії.

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Зокрема, понад 25 людей загинули в венесуельському штаті Болівар в районі кордону з Бразилією під час заворушень 23 лютого.