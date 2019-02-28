Мадуро: почти 90% венесуэльцев видят диалог единственным способом решить проблемы страны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Подавляющее большинство жителей Венесуэлы считают диалог между правительством и оппозицией способом решить стоящие перед страной проблемы. Об этом заявил в среду вечером (утро четверга по киевскому времени) президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает УНН.
“86% венесуэльцев хотят, чтобы наши проблемы решались через диалог, — цитирует главу государства сайт радиостанции Union Radio. — 86% венесуэльцев поддерживают диалог как способ заняться реальными проблемами Венесуэлы и хотят, чтобы их решали сами венесуэльцы, без вмешательства кого-либо в мире”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мадуро грозит Гуайдо судом по возвращении в страну
Венесуэла в текущем году переживает острый политический кризис, после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд объявил себя исполняющим обязанности президента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти Венесуэлы предложила Гуайдо сесть за стол переговоров
Гуайдо неоднократно заявлял, что оппозиция не пойдет “на фальшивый диалог” с исполнительной властью.
Напомним, в субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь из-за границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали почти 300 человек, в том числе десятки граждан Колумбии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания отказалась поддерживать военное вмешательство в Венесуэлу
В частности, более 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля.