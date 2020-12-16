"Лякаюча статистика": за добу в Україні госпіталізували понад 3200 осіб з COVID-19

"Ми вважаємо у Міністерстві охорони здоров’я, що у нас ми бачимо на сьогоднішній день певну таку стабілізацію по рівню захворюваності на COVID-19. Ситуація залишається достатньо напруженою, але все ж таки нам вдалось повністю зупинити зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу. 10 тис. 622 захворівших за минулу добу при майже 12,5 тис. одужавших. Я думаю, що багато хто з вас дивлячись на ці цифри у тому числі дивиться на статистику по госпіталізованих. Впевнений, що ця статистика лякає (достатньо високі цифри) по госпіталізації - 3242 особи, які були госпіталізовані за минулу добу. Але, при цьому, кількість виписаних у нас складає 3473 людини, тобто, майже на 200 людей більше було виписано зі стаціонарів", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що в Україні понад 34 тис. ліжок з підведеним киснем, і у МОЗ продовжують збільшувати їхню кількість, готуючись до різного розвитку подій.

Нагадаємо, в Україні вже 919 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 622.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд також вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня.

Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому, в Україні з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширення нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.