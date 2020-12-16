"Пугающая статистика": за сутки в Украине госпитализировали более 3200 человек из COVID-19

"Мы считаем в Министерстве здравоохранения, у нас мы видим на сегодняшний день определенную такую стабилизацию по уровню заболеваемости COVID-19. Ситуация остается достаточно напряженной, но все же нам удалось полностью остановить рост числа больных коронавирусной болезнью. 10 тыс. 622 заболевших за прошедшие сутки при почти 12,5 тыс. выздоровевших. Я думаю, что многие из вас глядя на эти цифры в том числе смотрит на статистику по госпитализированных. Уверен, что эта статистика пугает (достаточно высокие цифры) по госпитализации - 3242 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки. Но, при этом, количество выписанных у нас составляет 3473 человека, то есть, почти на 200 человек больше было выписано из стационаров", - сообщил Степанов.

Он отметил, что в Украине более 34 тыс. коек с подведенным кислородом, и в Минздраве продолжают увеличивать их количество, готовясь к разному развитию событий.

Напомним, в Украине уже 919 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 622.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство также уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября. Впоследствии начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января.

Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом, в Украине с 19 декабря вводятся новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.