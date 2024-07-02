Львівські митники зупинили спробу завезти в Україну контрабандою одягу і взуття на майже 7 мільйонів
Київ • УНН
Львівські митники вилучили з вантажівки, якою керував українець, незадекларований одяг та взуття на суму майже 7 мільйонів гривень.
У пункті пропуску "Краківець-Корчова", у вівторок, 2 липня, у вантажівці під керуванням українця знайшли незадекларований одяг та взуття на 6,7 мільйона гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.
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Згідно з товаросупровідними документами отримувачем вантажу вагою 10 650 кг значилось українське підприємство, а продавцем – угорська фірма.
Під час огляду авто серед заявленого вантажу китайського виробництва (сумки, рюкзаки, іграшки, годинники, взуття) було виявлено 3627 пар кросівок виробництва В’єтнаму та 120 жіночих курток, про які не згадується у документах. За попередніми даними орієнтовна вартість товарів становить 6,7 млн грн,
Таким чином встановлено, що директор угорської торгівельної фірми вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
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