В Украину хотели завезти контрабандой одежды и обуви почти на 7 миллионов, их остановили

В пункте пропуска "Краковец-Корчева", во вторник, 2 июля, в грузовике под управлением украинца нашли незадекларированную одежду и обувь на 6,7 миллиона гривен. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Согласно товаросопроводительным документам получателем груза весом 10 650 кг значилось украинское предприятие, а продавцом - венгерская фирма.

При осмотре авто среди заявленного груза китайского производства (сумки, рюкзаки, игрушки, часы, обувь) было обнаружено 3627 пар кроссовок производства Вьетнама и 120 женских курток, о которых не упоминается в документах. По предварительным данным ориентировочная стоимость товаров составляет 6,7 млн грн, - говорится в сообщении.

Таким образом установлено, что директор венгерской торговой фирмы совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Спрятали сигареты в вагонах с железной рудой. Контрабанда направлялась в Польшу