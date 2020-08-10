Лукашенко заявив, що інтернет у Білорусі відключають "з-за кордону"

ukru
18:42 • 30109 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 62556 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 77100 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 109306 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 116141 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115534 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150074 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124847 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124582 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123812 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 105886 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 77545 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100415 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71798 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

16:36 • 27110 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 71798 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 100415 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 77545 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150073 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116384 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 49943 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57383 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107432 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125734 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125165 перегляди
Актуальне
Лукашенко заявив, що інтернет у Білорусі відключають "з-за кордону"

Лукашенко заявив, що інтернет у Білорусі відключають "з-за кордону"

Київ • УНН

 • 20910 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Інтернет у Білорусі відключають з-за кордону, це не ініціатива влади. Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лєбєдєвим, передає УНН із посиланням на "БЕЛТА".

"Комусь кортить, закликають виходити на вулиці. Навіть з-за кордону відключають інтернет, щоб викликати невдоволення у населення. Зараз наші фахівці розбираються, звідки йде це блокування. Тому, якщо інтернет погано працює, це не наша ініціатива, це з-за кордону", - сказав Лукашенко.

На його думку, на Білорусь намагаються цілеспрямовано тиснути з різних сторін, "гибридно діють в усіх напрямках".

Нагадаємо, масові протести у Білорусі почалися увечері неділі, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно коториму перемагає чинний президент республіки Олександр Лукашенко. Приблизно о 21:00 люди почали поступово виходити на вулиці. Офіційних даних правоохоронців республіки немає, проте білоруські ЗМІ писали про тисячі людей, які вийшли на вулиці Мінська.

Співробітники ОМОНу почали жорстко зустрічати протестуючих. Спочатку, близько 21:30, портал Tut.by повідомив про затримання силовиками людей, які залишилися на виборчих дільницях після завершення виборчого процесу. Приблизно в цей же період видання "БелТА" повідомило, що у Мінську правоохоронці оточили центральну площу міста.

Після 22:00 на пресконференції у штабі Світлани Тіхановської - основного конкурента Лукашенка - повідомили, що на трьох ділянках у Мінську Тіхановська набрала більше голосів, ніж чинний президент республіки, що суперечить офіційній інформації ЦВК.

Вже через півгодини почала з'являтися інформація, що ОМОН застосував спочатку світлошумові гранати, а потім і гумові кулі з водометами проти протестуючих.

Зіткнення з силовиками відбувалися і в інших містах Білорусі. Так, наприклад, в містах Ліда і Жодіно повідомлялося, що співробітники ОМОНу опустили щити і не заважали діям протестуючих, тоді як в Новополоцьку між протестуючими і силовиками фіксувалися зіткнення. Під час протестів демонстранти не боялися ОМОНу, вони охоче вступали у протистояння, відповідали силовикам камінням, пляшками і фаєрами.

Станом на 01:00 ночі 10 серпня правозахисники повідомляли про 120 затриманих у день виборів у Білорусі.

Станом на ранок 10 серпня у Мінську на акції протесту загинула щонайменше одна людина, десятки постраждалих перебувають у лікарнях. Однак у МВС республіки інформацію про загиблого спростовують.

Крім того, як повідомлялося в УНН, у Мінську в день, коли проходили вибори президента Білорусі, частково зникав інтернет. До сьогоднішнього дня він продовжує працювати з перебоями, повідомляють УНН власні джерела у Білорусі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92