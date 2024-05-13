Омбудсмен про воєнні злочини рф на Харківщині: людей тримають у підвалах, погрожують стратою
Київ • УНН
росіяни утримують цивільних осіб у підвалах Вовчанська Харківської області, погрожуючи їм розстрілом і примусовою працею, що є воєнними злочинами і порушенням Женевської конвенції, повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що проінформує міжнародні організації про воєнні злочини росіян на Харківщині. Зокрема, окупанти у Вовчанську тримають людей у підвалах та погрожують стратою, передає УНН.
"росіяни знову окупували території Харківщини й вчиняють там воєнні злочини. Стало відомо, що у Вовчанську ворог утримує цивільне населення в підвалі. Людям погрожують позасудовою стратою та примушують до виконання примусових робіт", - написав Лубінець.
За його словами, місцеві жителі, які змогли евакуюватися, розповідають, що у підвалі їх утримували майже 3 доби.
"Їм пощастило виїхати, проте там залишаються інші люди, яких силою утримують росіяни. Евакуйовані зазначають про утримання в полоні цілої родини, а також волонтерів. Вони зауважили, що чули розповіді від окупантів про намір розстріляти мирних жителів", - розповів Лубінець.
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Він наголосив, що такі дії російських військовослужбовців та їх командування, яке віддає накази щодо утримання цивільних, – пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
"Про ці злочини та порушення прав людини росією проінформую міжнародні організації! Окрім цього, звертаюся до всіх громадян, які проживають поряд із зоною активних бойових дій – не чекайте милості від окупантів, евакуюйтеся! Наразі для цього цілодобово та безкоштовно працює урядова "гаряча лінія": 0 800 339 291", - написав Лубінець.
Окрім того, Омбудсман закликав люде, яким відомо про взяття в полон цивільних громадян, факти позасудових страт, катувань чи інші злочини, вчинені росіянами, повідомляти про це в найближче відділення поліції або звертатися до Офісу Омбудсмана й буде побудований подальший алгоритм дій.
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"Наголошу, що на Харківщині працює моя Представниця Оксана Червякова. Наразі вона приймає звернення від тих, хто постраждав від агресії РФ, та перебуває в постійній комунікації з органами влади і представниками громадянського суспільства (громадськими організаціями та благодійними фондами, волонтерами)", - зазначив Лубінець.