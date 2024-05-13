Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что проинформирует международные организации о военных преступлениях россиян на Харьковщине. В частности, оккупанты в Волчанске держат людей в подвалах и угрожают казнью, передает УНН.

"россияне снова оккупировали территории Харьковщины и совершают там военные преступления. Стало известно, что в Волчанске враг удерживает гражданское население в подвале. Людям угрожают внесудебной казнью и принуждают к выполнению принудительных работ", - написал Лубинец.

По его словам, местные жители, которые смогли эвакуироваться, рассказывают, что в подвале их удерживали почти 3 суток.

"Им посчастливилось уехать, однако там остаются другие люди, которых силой удерживают россияне. Эвакуированные отмечают о содержании в плену целой семьи, а также волонтеров. Они отметили, что слышали рассказы от оккупантов о намерении расстрелять мирных жителей", - рассказал Лубинец.

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Он подчеркнул, что такие действия российских военнослужащих и их командования, которое отдает приказы по удержанию гражданских, - прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Об этих преступлениях и нарушениях прав человека россией проинформирую международные организации! Кроме этого, обращаюсь ко всем гражданам, проживающим рядом с зоной активных боевых действий - не ждите милости от оккупантов, эвакуируйтесь! Сейчас для этого круглосуточно и бесплатно работает правительственная "горячая линия": 0 800 339 291", - написал Лубинец.

Кроме того, Омбудсман призвал людей, которым известно о взятии в плен гражданских граждан, факты внесудебных казней, пыток или другие преступления, совершенные россиянами, сообщать об этом в ближайшее отделение полиции или обращаться в Офис Омбудсмена и будет построен дальнейший алгоритм действий.

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"Подчеркну, что на Харьковщине работает моя представительница Оксана Червякова. Сейчас она принимает обращения от тех, кто пострадал от агрессии рф, и находится в постоянной коммуникации с органами власти и представителями гражданского общества (общественными организациями и благотворительными фондами, волонтерами)", - отметил Лубинец.