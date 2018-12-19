Лондон мобілізує 3500 солдатів на випадок жорсткого Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Лондон має намір привести в стан підвищеної готовності, 3500 військовослужбовців, щоб впоратися з "любими непередбаченими обставинами" в разі жорсткого варіанту виходу Великобританії зі складу ЄС (Brexit). Про це повідомляє DW із посиланням на заяву міністра оборони Сполученого Королівства Гевіна Вільямсона заявив, передає УНН.
"Подібна підготовка є запобіжним засобом", - підкреслила британський міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд.
Першочерговим завданням для уряду залишається збереження угоди з Брюсселем, додав міністр з питань виходу Великої Британії з ЄС Стівен Барклі.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила, що голосування в парламенті щодо підсумкової угоди про вихід країни з Євросоюзу (Brexit), яке не відбулося у грудні, відбудеться в середині січня на тижні, що почнеться з 14 січня.
Раніше голосування щодо документа було заплановано на 11 грудня. Але тоді британський прем'єр заявила, що угоду в чинному вигляді не підтримає більшість депутатів, і перенесла голосування.
Мей наголосила, що продовжує виступати проти другого референдуму щодо Brexit. Нове всенародне голосування лише "ще більше розділить нашу країну у той час, коли ми маємо працювати для її об'єднання", зазначила британський прем'єр-міністр.
Раніше лейбористи пригрозили Мей вотумом недовіри у випадку, якщо вона не призначить дату голосування якомога швидше. Місяць до нового голосування вони назвали втратою часу, зважаючи на те, що угода, яку мають розглянути члени парламенту, не зміниться.
13 грудня депутати від Консервативної партії нижньої палати британського парламенту більшістю голосів висловили довіру Терезі Мей.
Наприкінці листопада лідери 27 країн ЄС схвалили проект угоди, в якій викладено умови Brexit. Але угода набере чинності лише якщо її схвалять обидва парламенти.
Мей наполягає на тому, що викладені в угоді умови - найкращі з можливих для Великої Британії. Чимало членів британського парламенту розкритикували укладену угоду. Зокрема, суперечки викликало питання про те, що станеться з кордоном між Ірландією та Північною Ірландією. Парламентський комітет з питань виходу з ЄС заявив, що в документі чітко не прописані майбутні стосунки ЄС та Британії.
За планом, Велика Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року.