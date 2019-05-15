Латвії загрожує мільйонний штраф за забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Високий ризик того, що Європейська комісія може почати судовий розгляд проти Латвії за перевищення норми твердих частинок (PM10) у повітрі. Про це заявила представниця Міністерства захисту середовища і регіонального розвитку (VARAM) Алда Озола, передає УНН з посиланням на Delfi.
У 2014 році Єврокомісія почала проти Латвії процедуру порушення через забруднення середовища частинками PM10 - тобто твердими частинками з діаметром менше однієї сотої міліметра. Це одна з найважливіших процедур порушення, застосованих до Латвії в сфері захисту навколишнього середовища. Уже в 2015 році Єврокомісія попередила, що Латвію очікують великі штрафи, якщо проблема не буде вирішена.
За словами Озоли, процедура була розпочата, оскільки показники якості повітря були особливо поганими у Ризі. За підсумками судового розгляду Латвії загрожує штраф в десятки мільйонів євро.
"Зараз процедура заморожена, оскільки Європейська комісія оцінює, як виконується програма Ризького самоврядування щодо поліпшення якості повітря. Однак ризик судового розгляду високий", - додала представник Міністерства.
На думку фахівців з VARAM, виконати висунуті Євросоюзом цілі до 2020 року Латвії не вдасться. Також представниця Ризької думи з питань навколишнього середовища Евія Пінк вказала, що у співпраці зі структурами муніципалітету виконується програма, але виконати всі завдання, поставлені в її рамках, не вийде.
Нагадаємо, рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС і ВООЗ.