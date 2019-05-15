Латвії загрожує мільйонний штраф за забруднення повітря

КИЇВ. 15 травня. УНН. Високий ризик того, що Європейська комісія може почати судовий розгляд проти Латвії за перевищення норми твердих частинок (PM10) у повітрі. Про це заявила представниця Міністерства захисту середовища і регіонального розвитку (VARAM) Алда Озола, передає УНН з посиланням на Delfi.