Латвии грозит миллионный штраф за загрязнение воздуха
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Высок риск того, что Европейская комиссия может начать судебное разбирательство против Латвии за превышение нормы твердых частиц (PM10) в воздухе. Об этом заявила представительница Министерства защиты среды и регионального развития (VARAM) Алда Озола, передает УНН ссылаясь на Delfi.
В 2014 году Еврокомиссия начала против Латвии процедуру нарушения из-за загрязнения среды частицами PM10 - то есть твердыми частицами с диаметром менее одной сотой миллиметра. Это одна из важнейших процедур нарушения, примененных к Латвии в сфере защиты окружающей среды. Уже в 2015 году Еврокомиссия предупредила, что Латвию ожидают большие штрафы, если проблема не будет решена.
По словам Озолы, процедура была начата, поскольку показатели качества воздуха были особенно плохими в Риге. По итогам судебного разбирательства Латвии грозит штраф в десятки миллионов евро.
"Сейчас процедура заморожена, поскольку Европейская комиссия оценивает, как выполняется программа Рижского самоуправления по улучшению качества воздуха. Однако риск судебного разбирательства высок", - добавила представитель Министерства.
По мнению специалистов из VARAM, выполнить выдвинутые Евросоюзом цели к 2020 году Латвии не удастся. Также представительница Рижской думы по вопросам окружающей среды Эвия Пинке указала, что в сотрудничестве со структурами муниципалитета выполняется программа, но выполнить все задачи, поставленные в ее рамках, не получится.
Напомним, уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы ЕС и ВОЗ.