Китай завершив військові навчання навколо Тайваню
Київ • УНН
Китай завершив військові навчання, що імітували напад на Тайвань після інавгурації Лай Чінг-Те на посаді президента, що розглядається як покарання за його позицію пронезалежність.
Китай завершив дводенні військові навчання навколо Тайваню. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Китай завершив військові навчання біля Тайваню, імітуючи атаки з бомбардувальниками та практикувавши посадку на кораблі.
Міністерство оборони Тайваню оприлюднило докладну кількість китайських військових літаків і кораблів, що брали участь у навчаннях.
Нагадаємо
Після інавгурації Лай Чін Те на посаду президента Тайваню, кого Пекін називає "сепаратистом", Китай розпочав навчання "Спільний меч – 2024A". Це було сприйнято як "покарання" за промову Лая, де він наголосив на незалежності Тайваню, визнаючи, що обидві сторони Тайванської протоки "не підпорядковуються одна одній". Китай вважає Тайвань своєю власною територією і реагує на будь-які прояви його незалежності негативно.
Тайвань відправив сили в райони навколо острова після початку Китаєм "каральних" навчань23.05.24, 08:31 • 17869 переглядiв