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Китай завершив військові навчання навколо Тайваню

Китай завершив військові навчання навколо Тайваню

Київ • УНН

 • 24352 перегляди

Китай завершив військові навчання, що імітували напад на Тайвань після інавгурації Лай Чінг-Те на посаді президента, що розглядається як покарання за його позицію пронезалежність.

Китай завершив дводенні військові навчання навколо Тайваню. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Китай завершив військові навчання біля Тайваню, імітуючи атаки з бомбардувальниками та практикувавши посадку на кораблі.

Міністерство оборони Тайваню оприлюднило докладну кількість китайських військових літаків і кораблів, що брали участь у навчаннях.

Нагадаємо

Після інавгурації Лай Чін Те на посаду президента Тайваню, кого Пекін називає "сепаратистом", Китай розпочав навчання "Спільний меч – 2024A". Це було сприйнято як "покарання" за промову Лая, де він наголосив на незалежності Тайваню, визнаючи, що обидві сторони Тайванської протоки "не підпорядковуються одна одній". Китай вважає Тайвань своєю власною територією і реагує на будь-які прояви його незалежності негативно.

Тайвань відправив сили в райони навколо острова після початку Китаєм "каральних" навчань23.05.24, 08:31 • 17869 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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