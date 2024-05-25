Китай завершил военные учения вокруг Тайваня

Китай завершил двухдневные военные учения вокруг Тайваня. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Китай завершил военные учения возле Тайваня, имитируя атаки с бомбардировщиками и практикуя посадку на корабли.

Министерство обороны Тайваня обнародовало подробное количество китайских военных самолетов и кораблей, участвовавших в учениях.

Напомним

После инаугурации Лай Чин Тэ на пост президента Тайваня, которого Пекин называет "сепаратистом", Китай начал учения "Совместный меч - 2024A". Это было воспринято как "наказание" за речь Лая, где он отметил независимость Тайваня, признавая, что обе стороны Тайваньского пролива "не подчиняются друг другу". Китай считает Тайвань своей собственной территорией и реагирует на любые проявления его независимости негативно.

Тайвань отправил силы в районы вокруг острова после начала Китаем "карательных" учений