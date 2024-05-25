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Китай завершил военные учения, имитировавшие нападение на Тайвань после инаугурации Лай Чинг-Те на посту президента, что рассматривается как наказание за его позицию о независимости.
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Сегодня, 25 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня хирургии, которая является одной из древнейших отраслей медицины, но ее широкое применение стало возможным лишь с XIX века.
Зафиксирована угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в районах воздушной тревоги.
Глава НАТО поддержал право Украины нанести удар по рф западным оружием
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии, используя западное оружие, включая удары по российской территории.
рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию
рф планирует узаконить агрессивную пропаганду как официальную медиа-стратегию для манипулирования общественным мнением.
Сбой в российском ярославле: "АТЕШ" поразил железнодорожную инфраструктуру
Агент "АТЕШ" взорвал релейный шкаф на железной дороге в ярославле, рф, вызвав перебои в работе станции "полянка", которая является важным логистическим узлом, используемым оккупантами в военных целях.
Обстрел Харькова: рассказал детали спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко
Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Харькову и району, нанеся значительный материальный ущерб, но обошлось без жертв.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по усилению безопасности гуманитарных работников в Газе
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой отмечается необходимость усиления безопасности гуманитарных работников в Газе, при этом рф воздержалась.
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях
Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе в Сумской и Полтавской областях.
Трое христианских миссионеров погибли в результате бандитского нападения на Гаити
Трое христианских миссионеров из группы, базирующейся в Оклахоме, были жестоко убиты во время бандитского нападения на их дом на Гаити.