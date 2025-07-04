Київська електричка відновила рух після ворожого удару

Київська кільцева електричка відновила рух після удару російських військ, який пошкодив залізничну інфраструктуру, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

Рух Київською кільцевою електричкою відновлений. Усі відправлення - за графіком - повідомили в КМДА.

При цьому вказано, що через ремонт однієї колії посадка та висадка пасажирів в обидві сторони на станції "Київ-Волинський" наразі здійснюється на 2-й колії, платформа № 2.

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У результаті ворожого обстрілу Києва були пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Після цього Kyiv City Express виконував маршрути тільки північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами попереджали можливі відхилення від графіку руху.

Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджена залізнична інфраструктура - УЗ