Київська електричка відновила рух після ворожого удару
Київ • УНН
Рух Київською кільцевою електричкою повністю відновлено за графіком після пошкоджень залізничної інфраструктури. На станції "Київ-Волинський" посадка та висадка пасажирів відбувається на 2-й колії, платформа № 2.
Київська кільцева електричка відновила рух після удару російських військ, який пошкодив залізничну інфраструктуру, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.
Рух Київською кільцевою електричкою відновлений. Усі відправлення - за графіком
При цьому вказано, що через ремонт однієї колії посадка та висадка пасажирів в обидві сторони на станції "Київ-Волинський" наразі здійснюється на 2-й колії, платформа № 2.
Доповнення
У результаті ворожого обстрілу Києва були пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста. Після цього Kyiv City Express виконував маршрути тільки північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами попереджали можливі відхилення від графіку руху.
Унаслідок російського обстрілу Києва пошкоджена залізнична інфраструктура - УЗ04.07.25, 05:54 • 23590 переглядiв