Киевская электричка возобновила движение после вражеского удара
Киев • УНН
Движение Киевской кольцевой электричкой полностью восстановлено по графику после повреждений железнодорожной инфраструктуры. На станции "Киев-Волынский" посадка и высадка пассажиров происходит на 2-м пути, платформа № 2.
Киевская кольцевая электричка возобновила движение после удара российских войск, который повредил железнодорожную инфраструктуру, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
Движение Киевской кольцевой электричкой восстановлено. Все отправления - по графику
При этом указано, что из-за ремонта одного пути посадка и высадка пассажиров в обе стороны на станции "Киев-Волынский" сейчас осуществляется на 2-м пути, платформа № 2.
Дополнение
В результате вражеского обстрела Киева были повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах города. После этого Kyiv City Express выполнял маршруты только по северному полукольцу Святошин-Почайна-Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами предупреждали возможные отклонения от графика движения.
В результате российского обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура - УЗ04.07.25, 05:54 • 19983 просмотра