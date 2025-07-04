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Киевская электричка возобновила движение после вражеского удара

Киев • УНН

 • 263 просмотра

Движение Киевской кольцевой электричкой полностью восстановлено по графику после повреждений железнодорожной инфраструктуры. На станции "Киев-Волынский" посадка и высадка пассажиров происходит на 2-м пути, платформа № 2.

Киевская электричка возобновила движение после вражеского удара

Киевская кольцевая электричка возобновила движение после удара российских войск, который повредил железнодорожную инфраструктуру, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Движение Киевской кольцевой электричкой восстановлено. Все отправления - по графику

- сообщили в КГГА.

При этом указано, что из-за ремонта одного пути посадка и высадка пассажиров в обе стороны на станции "Киев-Волынский" сейчас осуществляется на 2-м пути, платформа № 2.

Дополнение

В результате вражеского обстрела Киева были повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах города. После этого Kyiv City Express выполнял маршруты только по северному полукольцу Святошин-Почайна-Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами предупреждали возможные отклонения от графика движения.

В результате российского обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура - УЗ04.07.25, 05:54 • 19983 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Киев
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Киев
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