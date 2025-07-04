Киевская электричка возобновила движение после вражеского удара

Киевская кольцевая электричка возобновила движение после удара российских войск, который повредил железнодорожную инфраструктуру, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Движение Киевской кольцевой электричкой восстановлено. Все отправления - по графику - сообщили в КГГА.

При этом указано, что из-за ремонта одного пути посадка и высадка пассажиров в обе стороны на станции "Киев-Волынский" сейчас осуществляется на 2-м пути, платформа № 2.

Дополнение

В результате вражеского обстрела Киева были повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах города. После этого Kyiv City Express выполнял маршруты только по северному полукольцу Святошин-Почайна-Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами предупреждали возможные отклонения от графика движения.

В результате российского обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура - УЗ