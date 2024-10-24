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Київщина звернеться до іноземних партнерів про підтримки Плану Перемоги - Кравченко

Київ • УНН

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Громади Київської області та ОВА розпочинають роботу з об'єднання громад-побратимів для підтримки Плану Перемоги. План містить 5 основних пунктів та 3 таємні документи для досягнення справедливого миру.

Київщина звернеться до іноземних партнерів про підтримки Плану Перемоги - Кравченко

Громади Київщини та Київська ОВА звернуться до своїх іноземних партнерів про підтримку Плану Перемоги Президента, уже розпочинається робота з об’єднання громад та регіонів побратимів. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Відбулося розширене засідання Президії Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України Володимира Зеленського. Це стратегічна зустріч, під час якої Глава держави презентував регіонам та громадам План перемоги. Це комплексний документ, реалізація якого дозволить досягти справедливого миру, якого прагне Україна. 5 чітких пунктів та 3 таємні документи, які здатні зупинити російського ворога.

До участі в заході долучилися начальник Київської ОВА Руслан Кравченко та його заступники, в.о. голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський, керівники фракцій КОР, голови районів та громад області. 

Вже сьогодні маємо міжнародну підтримку ініціативи Президента України. У нас чимало партнерів в боротьбі за свободу і незалежність. Але План Перемоги потребує і нашої національної єдності. Щоб жити без постійних обстрілів, повітряних атак. Ефективна реалізація Плану потребує максимальної залученості регіонів та громад. Разом ми зможемо долучити ще більше міжнародних партнерів. Що більше матимемо союзників, то швидше зупинимо зло, то швидше забезпечимо світову безпеку 

– зазначив Руслан Кравченко.  

Він додав, що обласна адміністрація разом з громадами Київщини вже розпочинає роботу з об’єднання громад та регіонів побратимів.

Кожна громада звернеться до своїх іноземних партнерів про підтримку українського Плану Перемоги. Такі ж звернення Київська ОДА готує до своїх регіонів-партнерів – американських штатів Вашингтон та Юта, французького регіону Іль-де-Франс, італійського Тоскана та інших. Реалізація Плану Перемоги зробить позиції України ще сильнішими на Другому саміті миру 

– повідомив начальник Київської ОВА. 

Головне з Плану

Перший пункт – запрошення України в НАТО. 

Другий пункт – оборона. Йдеться про продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі; посилення обороноздатності наших військових. 

Третій – військовий. Стримування. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України.

Четвертий пункт – стратегічний економічний потенціал. 

Економічний пункт має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам. Україна пропонує США та Євросоюзу укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

П’ятий пункт – безпековий. Після війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони НАТО та гарантування безпеки у Європі. Це гідна місія для наших героїв.

Він розрахований на післявоєнний час та передбачає, у разі згоди партнерів, заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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