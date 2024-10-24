Киевщина обратится к иностранным партнерам о поддержке Плана Победы - Кравченко

Громады Киевщины и Киевская ОВА обратятся к своим иностранным партнерам о поддержке Плана Победы Президента, уже начинается работа по объединению общин и регионов собратьев. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Состоялось расширенное заседание Президиума Конгресса местных и региональных властей под председательством Президента Украины Владимира Зеленского. Это стратегическая встреча, во время которой Глава государства представил регионам и громадам План победы. Это комплексный документ, реализация которого позволит достичь справедливого мира, к которому стремится Украина. 5 четких пунктов и 3 тайных документа, которые способны остановить российского врага.

К участию в мероприятии присоединились начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко и его заместители, и.о. председателя Киевского областного совета Ярослав Добрянский, руководители фракций КОР, главы районов и громад области.

Уже сегодня имеем международную поддержку инициативы Президента Украины. У нас немало партнеров в борьбе за свободу и независимость. Но План Победы требует и нашего национального единства. Чтобы жить без постоянных обстрелов, воздушных атак. Эффективная реализация Плана требует максимальной вовлеченности регионов и громад. Вместе мы сможем привлечь еще больше международных партнеров. Чем больше будем иметь союзников, тем быстрее остановим зло, тем быстрее обеспечим мировую безопасность - отметил Руслан Кравченко.

Он добавил, что областная администрация вместе с общинами Киевщины уже начинает работу по объединению общин и регионов побратимов.

Каждая громада обратится к своим иностранным партнерам о поддержке украинского Плана Победы. Такие же обращения Киевская ОВА готовит к своим регионам-партнерам - американским штатам Вашингтон и Юта, французскому региону Иль-де-Франс, итальянскому Тоскана и другим. Реализация Плана Победы сделает позиции Украины еще сильнее на Втором саммите мира - сообщил начальник Киевской ОВА.

Главное из Плана

Первый пункт - приглашение Украины в НАТО.

Второй пункт - оборона. Речь идет о продолжении операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле; усиление обороноспособности наших военных.

Третий - военный. Сдерживание. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины.

Четвертый пункт - стратегический экономический потенциал.

Экономический пункт имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам. Украина предлагает США и Евросоюзу заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала.

Пятый пункт - безопасность. После войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов. Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности в Европе. Это достойная миссия для наших героев.

Он рассчитан на послевоенное время и предусматривает, в случае согласия партнеров, замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями, которые получили реальный опыт современной войны, применения западного оружия и взаимодействия с военными НАТО.