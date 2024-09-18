Київщина привітала паралімпійців області з гідним виступом у Парижі: хто отримав премії та стипендії

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55687 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 107308 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 145896 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 120035 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 112006 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115161 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 141951 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75393 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83812 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 178777 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2 м/с
92 %
749 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 29976 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 39927 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 22347 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 18843 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 16944 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 145896 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 141951 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 178777 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517294 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 596578 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6445 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 33726 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33431 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35537 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59354 перегляди
Актуальне
Київщина привітала паралімпійців області з гідним виступом у Парижі: хто отримав премії та стипендії

Київщина привітала паралімпійців області з гідним виступом у Парижі: хто отримав премії та стипендії

Київ • УНН

 • 19004 перегляди

9 паралімпійців Київської області отримали нагороди за виступ на Паралімпіаді в Парижі. Срібні призери отримали премії по 700 тис. грн, інші спортсмени - щомісячні стипендії по 10 тис. грн.

Київщина привітала 9 паралімпійців області з гідним виступом у Парижі, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Начальник КОВА Руслан Кравченко  вручив срібним призерам Іллі Яременку (параплавання) та Людмилі Даниліній (пара легка атлетика) сертифікати на премії по 700 тис. грн, їхнім тренерам – по 300 тис.грн. 

Всі інші паралімпійці щомісячно будуть отримувати стипендію по 10 тис. грн. 

Київщину представляли: 

Олексій Федина (параплавання) 

Андрій Прищепа (волейбол сидячи)

Роман Прищепа (волейбол сидячи)

Анатолій Андрусенко (волейбол сидячи) 

Руслан Горякін (волейбол сидячи)

Денис Битченко  (волейбол сидячи)

Аліса Колпакчи (паратріатлон) 

"Ви – неймовірні, завжди демонструєте силу духу та незламність! Ви – справжні герої, які надихають нас своїми здобутками та досягненнями. Кожен ваш старт, кожне тренування, кожен крок на шляху до успіху – це свідчення того, що зусилля і віра в себе можуть перебороти будь-які перешкоди", – додав Руслан Кравченко. 

До привітань приєдналися  координатори Активних парків та спортивна молодь. 

"Цілеспрямований рух наших спортсменів до перемоги вражає. Бо тренуватися в умовах війни та здобувати призові місця можуть лише найсильніші! Дякую кожному українському спортсмену за мотивацію! Пишаємося вами!" – додав Руслан Кравченко. 

Паралімпіада-2024. Україна завершила виступи з 82 медалями і посіла 7 місце08.09.24, 18:50 • 19708 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СпортКиївщина
paralimpiiski-ihryПаралімпійські ігри
paryzhПариж
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.33
Bitcoin
$87,083.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.37
Ethereum
$2,063.10