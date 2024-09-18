Київщина привітала паралімпійців області з гідним виступом у Парижі: хто отримав премії та стипендії
Київ • УНН
9 паралімпійців Київської області отримали нагороди за виступ на Паралімпіаді в Парижі. Срібні призери отримали премії по 700 тис. грн, інші спортсмени - щомісячні стипендії по 10 тис. грн.
Київщина привітала 9 паралімпійців області з гідним виступом у Парижі, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Начальник КОВА Руслан Кравченко вручив срібним призерам Іллі Яременку (параплавання) та Людмилі Даниліній (пара легка атлетика) сертифікати на премії по 700 тис. грн, їхнім тренерам – по 300 тис.грн.
Всі інші паралімпійці щомісячно будуть отримувати стипендію по 10 тис. грн.
Київщину представляли:
Олексій Федина (параплавання)
Андрій Прищепа (волейбол сидячи)
Роман Прищепа (волейбол сидячи)
Анатолій Андрусенко (волейбол сидячи)
Руслан Горякін (волейбол сидячи)
Денис Битченко (волейбол сидячи)
Аліса Колпакчи (паратріатлон)
"Ви – неймовірні, завжди демонструєте силу духу та незламність! Ви – справжні герої, які надихають нас своїми здобутками та досягненнями. Кожен ваш старт, кожне тренування, кожен крок на шляху до успіху – це свідчення того, що зусилля і віра в себе можуть перебороти будь-які перешкоди", – додав Руслан Кравченко.
До привітань приєдналися координатори Активних парків та спортивна молодь.
"Цілеспрямований рух наших спортсменів до перемоги вражає. Бо тренуватися в умовах війни та здобувати призові місця можуть лише найсильніші! Дякую кожному українському спортсмену за мотивацію! Пишаємося вами!" – додав Руслан Кравченко.
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