Паралімпіада-2024. Україна завершила виступи з 82 медалями і посіла 7 місце
Київ • УНН
Збірна України посіла 7 місце у медальному заліку Паралімпійських ігор у Парижі-2024, здобувши 82 медалі. Фінальну срібну нагороду виборов пауерліфтер Антон Крюков у ваговій категорії понад 107 кг.
Паралімпійські ігри у Парижі-2024 збірна України завершує з 82 медалями на сьомому місці у медальному заліку і на п'ятому місці за загальною кількістю нагород, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.
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Срібну крапку у виступах українців на XVII літніх Паралімпійських іграх поставив пауерліфтер Антон Крюков.
У ваговій категорії понад 107 кг 36-річний спортсмен з Маріуполя посів друге місце з результатом 251 кг.
Для Антона Крюкова це була третя Паралімпіада і перша здобута паралімпійська медаль.
"Паралімпійські ігри у Парижі-2024 збірна України завершує з 82 медалями на сьомому місці у медальному заліку і на п'ятому місці за загальною кількістю нагород", - повідомили у відомстві.
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