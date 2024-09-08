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Паралімпіада-2024. Україна завершила виступи з 82 медалями і посіла 7 місце

Паралімпіада-2024. Україна завершила виступи з 82 медалями і посіла 7 місце

Київ • УНН

 • 19708 перегляди

Збірна України посіла 7 місце у медальному заліку Паралімпійських ігор у Парижі-2024, здобувши 82 медалі. Фінальну срібну нагороду виборов пауерліфтер Антон Крюков у ваговій категорії понад 107 кг.

Паралімпійські ігри у Парижі-2024 збірна України завершує з 82 медалями на сьомому місці у медальному заліку і на п'ятому місці за загальною кількістю нагород, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

Деталі

Срібну крапку у виступах українців на XVII літніх Паралімпійських іграх поставив пауерліфтер Антон Крюков.

У ваговій категорії понад 107 кг 36-річний спортсмен з Маріуполя посів друге місце з результатом 251 кг.

Для Антона Крюкова це була третя Паралімпіада і перша здобута паралімпійська медаль.

"Паралімпійські ігри у Парижі-2024 збірна України завершує з 82 медалями на сьомому місці у медальному заліку і на п'ятому місці за загальною кількістю нагород", - повідомили у відомстві.

Українські паралімпійці здобули ще 12 медалей в останній день змагань. Зеленський подякував за кожну перемогу08.09.24, 16:53 • 26869 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт

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