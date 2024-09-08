Паралимпиада-2024. Украина завершила выступления с 82 медалями и заняла 7 место
Киев • УНН
Сборная Украины заняла 7 место в медальном зачете Паралимпийских игр в Париже-2024, получив 82 медали. Финальную серебряную награду завоевал пауэрлифтер Антон Крюков в весовой категории свыше 107 кг.
Паралимпийские игры в Париже-2024 сборная Украины завершает с 82 медалями на седьмом месте в медальном зачете и на пятом месте по общему количеству наград, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.
Детали
Серебряную точку в выступлениях украинцев на XVII летних Паралимпийских играх поставил пауэрлифтер Антон Крюков.
В весовой категории свыше 107 кг 36-летний спортсмен из Мариуполя занял второе место с результатом 251 кг.
Для Антона Крюкова это была третья Паралимпиада и первая добытая паралимпийская медаль.
"Паралимпийские игры в Париже-2024 сборная Украины завершает с 82 медалями на седьмом месте в медальном зачете и на пятом месте по общему количеству наград", - сообщили в ведомстве.
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