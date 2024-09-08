Паралимпиада-2024. Украина завершила выступления с 82 медалями и заняла 7 место

Паралимпийские игры в Париже-2024 сборная Украины завершает с 82 медалями на седьмом месте в медальном зачете и на пятом месте по общему количеству наград, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

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Серебряную точку в выступлениях украинцев на XVII летних Паралимпийских играх поставил пауэрлифтер Антон Крюков.

В весовой категории свыше 107 кг 36-летний спортсмен из Мариуполя занял второе место с результатом 251 кг.

Для Антона Крюкова это была третья Паралимпиада и первая добытая паралимпийская медаль.

"Паралимпийские игры в Париже-2024 сборная Украины завершает с 82 медалями на седьмом месте в медальном зачете и на пятом месте по общему количеству наград", - сообщили в ведомстве.

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