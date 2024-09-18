Киевщина поздравила паралимпийцев области с достойным выступлением в Париже: кто получил премии и стипендии

Киевщина поздравила 9 паралимпийцев области с достойным выступлением в Париже, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Начальник КОВА Руслан Кравченко вручил серебряным призерам Илье Яременко (параплавание) и Людмиле Данилиной (пара легкая атлетика) сертификаты на премии по 700 тыс. грн, их тренерам - по 300 тыс.грн.

Все остальные паралимпийцы ежемесячно будут получать стипендию по 10 тыс. грн.

Киевскую область представляли:

Алексей Федина (параплавание)

Андрей Прищепа (волейбол сидя)

Роман Прищепа (волейбол сидя)

Анатолий Андрусенко (волейбол сидя)

Руслан Горякин (волейбол сидя)

Денис Битченко (волейбол сидя)

Алиса Колпакчи (паратриатлон)

"Вы - невероятные, всегда демонстрируете силу духа и несокрушимость! Вы - настоящие герои, которые вдохновляют нас своими достижениями и достижениями. Каждый ваш старт, каждая тренировка, каждый шаг на пути к успеху - это свидетельство того, что усилия и вера в себя могут преодолеть любые препятствия", - добавил Руслан Кравченко.

К поздравлениям присоединились координаторы Активных парков и спортивная молодежь.

"Целенаправленное движение наших спортсменов к победе поражает. Потому что тренироваться в условиях войны и получать призовые места могут только сильнейшие! Спасибо каждому украинскому спортсмену за мотивацию! Гордимся вами!" - добавил Руслан Кравченко.

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