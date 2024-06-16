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Київ посилює контроль за безпекою харчових продуктів на тлі спалахів сальмонельозу

Київ • УНН

 • 59676 перегляди

Київ посилює контроль за безпекою харчових продуктів через зростання кількості випадків сальмонельозу і ризиків псування продуктів через високі температури та перебої в електропостачанні.

Київ посилює контроль за безпекою харчових продуктів на тлі спалахів сальмонельозу

У Києві посилюють контроль за безпечністю харчових продуктів у літній період. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  КМДА у Києві, розглянувши питання  забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення міста в літній період. Про це УНН передає з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

Керівник ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Сергій Чумак повідомив присутніх про критичний стан із захворюваністю, пов’язаною із порушеннями виготовлення, зберігання і транспортування харчових продуктів. 

Про численні порушення, виявлені під час моніторингу торгівлі на ринках і ярмарках Києва повідомив Начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан. 

У повідомленні вказується, що починаючи з минулого року в Києві було зафіксовано погіршення епідемічної ситуації щодо захворюваності на сальмонельоз. Протягом минулого року в столиці було зафіксовано 13 спалахів гострих кишкових інфекцій (ГКІ)/харчових отруєнь, у тому числі 11 спалахів сальмонельозу (8 з них у літній період). Під час спалахів всього постраждало (захворіло) 87 осіб, у тому числі 20 дітей. Спалахи були пов'язані із закладами громадського харчування - 4, із закладами торгівлі/виробництва харчової продукції - 6 спалахів, серед яких 5 пов`язані з торгівельною мережею. 

Наголошується, що негативна тенденція зберігається і у поточному році: за 4 місяці зареєстровано 3 спалахи ГКІ, серед них 2 - сальмонельозу (в тому числі пов’язаний з великою торгівельною мережею), 1 - ротавірусної інфекції у вихованців закладу освіти.

Було ухвалено посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, працівниками торгівлі, громадянами, які здійснюють обіг харчових продуктів на території Києва вимог законодавства про харчові продукти, зокрема, щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарно-санітарних правил.

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Крім того, Головне Управління Держпродспоживслужби в Києві наполягає, що необхідно заборонити реалізацію на ярмарках у теплу пору року швидкопсувних продуктів (ті, що втрачають свої якості після закінчення обмеженого періоду часу під впливом умов навколишнього середовища і вимагають дотримання особливих умов транспортування та зберігання). Це пов’язано з прогнозами підвищення температури повітря. Ще один потенційний ризик псування продуктів пов'язаний із перебоями у електропостачанні. Зокрема це стосується забезпечення умов зберігання харчових продуктів на стаціонарних потужностях, переробних підприємствах тощо.

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Також учасники зауважили на необхідності довести до операторів ринку (суб’єктів господарювання) з виробництва та обігу риби та рибної продукції інформацію щодо необхідності вироблення лише патраної риби в літній період для зниження ризика захворювання на ботулізм.

За результатами роботи комісія вирішила посилити роботу моніторингових груп за суб’єктами господарювання, що виготовляють та реалізують харчові продукти, по контролю забезпечення дотримання вимог законодавства про харчові продукти і здійснення профілактичних та протиепідемічних заходів. Зокрема, заходи державного нагляду (контролю) за проведенням ярмаркових заходів в місті.

Олена Архіпова

Олена Архіпова

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