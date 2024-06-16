В Киеве усиливают контроль за безопасностью пищевых продуктов в летний период. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в Киеве, рассмотрев вопрос обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения города в летний период. Об этом УНН передает со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

Руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Сергей Чумак сообщил присутствующим о критическом состоянии с заболеваемостью, связанной с нарушениями изготовления, хранения и транспортировки пищевых продуктов.

О многочисленных нарушениях, выявленных во время мониторинга торговли на рынках и ярмарках Киева сообщил Начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

В сообщении указывается, что начиная с прошлого года в Киеве было зафиксировано ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости сальмонеллезом. В течение прошлого года в столице было зафиксировано 13 вспышек острых кишечных инфекций (ОКИ)/пищевых отравлений, в том числе 11 вспышек сальмонеллеза (8 из них в летний период). Во время вспышек всего пострадало (заболело) 87 человек, в том числе 20 детей. Вспышки были связаны с заведениями общественного питания - 4, с учреждениями торговли/производства пищевой продукции - 6 вспышек, среди которых 5 связаны с торговой сетью.

Отмечается, что негативная тенденция сохраняется и в текущем году: за 4 месяца зарегистрировано 3 вспышки ОКИ, среди них 2 - сальмонеллеза (в том числе связанный с крупной торговой сетью), 1 - ротавирусной инфекции у воспитанников учебного заведения.

Было принято решение усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования, работниками торговли, гражданами, которые осуществляют оборот пищевых продуктов на территории Киева требований законодательства о пищевых продуктах, в частности, относительно безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, ветеринарно-санитарных правил.

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Кроме того, Главное Управление Госпродпотребслужбы в Киеве настаивает, что необходимо запретить реализацию на ярмарках в теплое время года скоропортящихся продуктов (те, что теряют свои качества по истечении ограниченного периода времени под воздействием условий окружающей среды и требуют соблюдения особых условий транспортировки и хранения). Это связано с прогнозами повышения температуры воздуха. Еще один потенциальный риск порчи продуктов связан с перебоями в электроснабжении. В частности это касается обеспечения условий хранения пищевых продуктов на стационарных мощностях, перерабатывающих предприятиях и тому подобное.

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Также участники отметили необходимость довести до операторов рынка (субъектов хозяйствования) по производству и обороту рыбы и рыбной продукции информацию о необходимости выработки только потрошеной рыбы в летний период для снижения риска заболевания ботулизмом.

По результатам работы комиссия решила усилить работу мониторинговых групп за субъектами хозяйствования, которые изготавливают и реализуют пищевые продукты, по контролю обеспечения соблюдения требований законодательства о пищевых продуктах и осуществления профилактических и противоэпидемических мероприятий. В частности, меры государственного надзора (контроля) за проведением ярмарочных мероприятий в городе.